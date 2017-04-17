شكسيبر: سنواجه أتلتيكو مدريد ببرود أعصاب

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أكد كريج شكسبير، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه "جاهز" لمواجهة أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب «ووكرز ستديوم».

وكان ليستر قد خسر مباراة الذهاب، بهدف دون رد، أحرزه أنطوان جريزمان من ركلة جزاء، على ملعب فيسنتي كالديرون.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم، عبر صيحفة «ديلي ميل» البريطانية: «خضنا فقط النصف الأول من هذا الدور الإقصائي.. أعلم أنه يجب أن نحسن من أدائنا الهجومي مقارنة بمباراة الذهاب، لكن علينا أيضا الاهتمام بالناحية الدفاعية وعدم ترك مساحات لأنهم قد يقتلون الخصم عبر المرتدات».

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وأضاف شكسبير: «نستعد للمباراة بشغف كبير وببرود أعصاب، نحن جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا، أعلم هذا».

وأختتم شكسبير "سنتخذ القرار غدا، لا يزال علينا انتظار كيف ستكون الأمور في مران اليوم، لقد تدرب في اليومين الأخيرين وفي كل حصة تدريبية بحدة أكبر من تلك السابقة، أنا سعيد للغاية بوجوده وللطريقة التي يتدرب بها".