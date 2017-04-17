ديبالا يعود لمران يوفنتوس استعدادًا لموقعة «كامب نو»

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عاد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، إلى المران الجماعي لفريقه قبل مواجهة برشلونة الإسباني، المقرر لها الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعب، الذي سجل هدفين في مباراة الذهاب، التي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، كان قد تعرض للإصابة مؤخرًا في مواجهة بيسكارا بالدوري الإيطالي.

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وكان الأرجنتيني تعرض لتصادم قوي من الغاني سولي مونتاري، وخرج من الملعب مصابًا، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في مباراة العودة على ملعب كامب نو، لكن حالته تحسنت وتدرب اليوم وفقا لبيان صادر عن النادي، وهو ما يشير إلى أنه قد يلعب أساسيا أمام العملاق الكتالوني.

يذكر أن ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس، قال إن ما يعاني منه اللاعب هو مجرد كدمة، حيث توقع لحاقه بمواجهة البرسا.