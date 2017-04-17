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البايرن يصل إسبانيا استعدادًا للقاء ريال مدريد

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البايرن يصل إسبانيا استعدادًا للقاء ريال مدريد البايرن يصل إسبانيا استعدادًا للقاء ريال مدريد

التحرير

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وصل فريق بايرن ميونخ إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الإثنين، لمواجهة فريق ريال مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسافر 22 لاعبًا مع الفريق، باستثناء خافي مارتينيز، الغائب بداعي الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب.

وقال رئيس النادي كارل هاينتس رومينيجيه، عبر الموقع الرسمي للنادي البافاري، فيما يتعلق بتواجد كلً من جيروم بواتينج وماتس هوميلس وروبيرت ليفاندوفسكي: إن الفريق الطبي بالكامل يعمل على قدم وساق لتجهيزهم للمباراة المرتقبة في مدريد، موضحًا أنه سيكون هناك اختبار أخير لحالتهم لمعرفة مدى إمكانيتهم في المشاركة من عدمها.

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وتابع صاحب الـ(61 عامًا): «علينا أن ننتظر، فنحن لسنا متشائمين، أراها مباراة مثيرة للاهتمام، ولكن لازال لدينا الفرصة، ريال مدريد لديه أفضلية الذهاب، ولكن هذا شوط أول فقط من المباراة، شخصية الفريق تجعلني متفائل، فالبافاريين دائماً ما يلعبوا تلك المباريات بإرادة غير عادية».

وأوضح: «ولكي تكون قادر على تحويل النتيجة، فالفريق يجب أن يتحل بالشجاعة في الملعب، وأن يتحلى بالصبر، وبالنظر إلى نوعية الفريق الذي أمامنا فهم في حالة دفاع عن اللقب».

واختتم: "من الصعب القول أن المباراة ستكون سهلة ولكن على الجماهير أن تثق بالفريق وهذا ما يحدث بالتأكيد في الوقت الحالي، سنظل نحارب لجعل كل شئ على مايرام، بالإمكان أن تسقط أثناء القتال، ولكن ألا تقاتل من البداية يعني أنك قد خسرت بالفعل".

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التحرير

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