مينيوليه: يجب علينا المواصلة بنفس المستوى

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أثنى البلجيكي سيمون مينيوليه، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، على المباراة التي قدمها فريقه بالأمس، والفوز على مضيفه ويست بروميتش ألبيون، بنتيجة (1-0)، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وأبرز الموقع الرسمي للريدز، قيام الحارس البلجيكي بتصدي رائع خلال العشر دقائق الأخيرة من اللقاء أمام ماثيو فيليبس، هذا وتحدث حامل الرقم 22 مع الموقع الرسمي عن المباراة قائلًا: «حصدنا ثلاث نقاط إلى جانب المحافظة على نظافة شباكنا، لذلك نحن سعداء للغاية».

وتابع: «كنا نعرف بأن ملعب ويست بروم مكان صعب للعب عليه، لا سيما في العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، ولكننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد واستحقينا الحصول على النقاط الكاملة، يجب علينا المواصلة بنفس المستوى».

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وأضاف: «حافظنا على نظافة شباكنا وهذا كل ما يهمنا، وحققنا الفوز عبر تسجيل هدف وحيد».

واختتم: «نحن نسير في الطريق الصحيح، أمامنا خمس مباريات متبقية ويجب علينا حصد أكبر عدد ممكن من النقاط».