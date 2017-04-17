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محافظ أسوان يحيل واقعة تسمم الشباب للنيابة ويأمر بإغلاق نزل الشباب

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محافظ أسوان يحيل واقعة تسمم الشباب للنيابة ويأمر بإغلاق نزل الشباب محافظ أسوان يحيل واقعة تسمم الشباب للنيابة ويأمر بإغلاق نزل الشباب

التحرير

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قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إحالة واقعة التسمم الجماعى للشباب والفتيات المشاركين فى قطار الشباب والمقيمين بنزل أسوان الدولى للشباب إلى النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. 

جاء ذلك عقب زيارة المحافظ المصابين للاطمئنان عليهم داخل مستشفى حميات أسوان، الذين وصل عددهم إلى 90 مصابًا، حيث تماثلوا جميعهم للشفاء الكامل، وخرجوا من المستشفى عقب تقديم الإسعافات الأولية والرعاية العلاجية اللازمة لهم. 

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وطالب مجدى حجازى بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوقف استضافة نزل الشباب الدولى لأى أفواج شبابية لحين الوقوف على أسباب الواقعة والتأكد من سلامة جميع الإجراءات التى تتم فى توريد الأغذية والمشروبات، وأيضًا مدى توافر الإمكانيات اللازمة داخل النزل من إسعافات أولية لمواجهة أى حالات طارئة، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة الشباب الزائر لأسوان.
 
وأمر المحافظ بإغلاق نزل الشباب اعتبارًا من فجر اليوم وحتى إصدار تعليمات أخرى، فيما أمر بمصادرة أى مواد غذائية بالنزل أو بالغرف،
مشددًا على أخذ عينات من الأغذية ومن الشباب المصاب وتحليلها فى معامل وزارة الصحة لضم نتائجها إلى تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصريين والمتسببين فى الواقعة. 

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التحرير

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