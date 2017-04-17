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تماثل 90 طالبًا من شباب الجامعات للشفاء من التسمم

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تماثل 90 طالبًا من شباب الجامعات للشفاء من التسمم تماثل 90 طالبًا من شباب الجامعات للشفاء من التسمم

التحرير

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أكد الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى حميات أسوان، أنه تم خروج جميع حالات التسمم بين شباب الجامعات المشاركين فى فوج قطار الشباب، الذين توافدوا على المستشفى منذ الساعة الأولى من صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 9 صباحًا، حيث بلغ إجمالى عددهم 90 حالة من بينهم 75 شابًا و15 فتاة.

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وقال إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة، وتلقيهم العلاج، عقب إصابتهم بتلبك معوى وحالات من القىء والإسهال، كما تم سحب عينات منهم للوقوف على أسباب التسمم الغذائى.

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وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أنه تم سحب 17 عينة من الطعام داخل مطعم نزل الشباب الدولى الذى كان يقيم فيه المصابون، لتحديد نوعية الطعام التى تسببت فى الواقعة.

يذكر أن هؤلاء الشباب قادمون من محافظات مختلفة ضمن رحلات برنامج قطار الشباب، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ضمن مجموعة مكونة من ٤١٩ أغلبهم من محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والقليوبية.

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التحرير

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