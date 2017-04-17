مديرية أمن بورسعيد توزع رنجة على الأقباط العريش

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زار ضباط بمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، المعسكر الدولي للكشافة بحي المناخ، لتفقد أحوال أقباط العريش النازحين من سيناء إلى المحافظة، ضمن الاحتفالات بشم النسيم وعيد القيامة المجيد.

ووزع ضباط إدارة حقوق الإنسان، برفقتهم الشرطة النسائية بمديرية الأمن، الهدايا والمواد الغذائية والرنجة على 28 أسرة من أقباط العريش من المقيمين بالمعسكر.

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والتقط أقباط سيناء الصور التذكارية مع وفد مديرية الأمن والشرطة النسائية المرافقة لهم، معربين عن سعادتهم بالزيارة.