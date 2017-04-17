محافظ الإسكندرية: 200 ألف زائر لـ«المعمورة» خلال شم النسيم

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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفي الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، سير العمل بالمنطقة للاطمئنان على نظافة الشوارع و والأسواق و الشاطئ، وتوفير الخدمات المطلوبة لخدمة الزائرين .

وقال الدكتور مصطفي الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة ، إنه تم زيادة كاميرات المراقبة في جميع شوارع المعمورة والبوابات الخاصة بالمداخل والمخارج، إضافة إلى الأسواق والشاطئ ومدينة الملاهي الخاصة بالمنطقة، بأحدث كاميرات المراقبة لمتابعة حركة السير حفاظا علي راحة الزائرين وأمنهم وسلامتهم، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، واتخاذ القرارات اللازمة بأقصى سرعة.

وتابع المحافظ، غرفة العمليات الخاصة بمنطقة المعمورة استعدادا ﻷي حادث طارئ قد تحدث، كما توافر بالشاطئ سيارة خاصة بالإسعاف وسباحين لانقاذ حالات الغرق نتيجة زيادة الاعداد والتزاحم.

وتوقع "الصياد " أن يصل عدد الزائرين إلى نحو 200 ألف زائر خلال اليوم.