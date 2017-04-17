وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، بجولة تفقدية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خاصة مع الاحتفالات بشم النسيم، التي يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

بدأت الجولة بتفقد عدد من المراسي النيلية، بدءًا بمرسى ماسبيرو، فمرسى الساحل، ثم مرسى الوراق، حيث تفقد "الوزير" عددًا من المراكب وتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها.

شاهد أيضا

ووجَّه الدكتور هشام عرفات قيادات النقل النهري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالاستمرار في فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان ومراجعة التراخيص والتأكيد على مطابقة التراخيص للوحدات.