وفد من المالية يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد

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يتوجه وفد من وزارة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد غد الأربعاء، لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

ويشارك فى الوفد كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية العامة.

ومن المقرر أن يعرض الوفد خلال اجتماعات الربيع، أهم تطورات الموازنة العامة والخطوط العريضة التى تم وضعها عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى للعمل على تخفيض عجز الموازنة، إضافة إلى أهم التحديات التى تواجها الحكومة حاليا، والمتمثلة فى الإصلاحات الضريبية والسياسات المالية.

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وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة بنسبة تبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2017-2018، مقابل عجز سجل نحو 13%خلال السنوات الماضية.

وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى قد اعلن فى وقت سابق حضوره ايضا اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتبدأ اجتماعات صندوق النقد الدولى من الجمعة وحتى الأحد المقبلين.