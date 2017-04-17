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مدير أمن المنيا يقدم العزاء للأسقف العام في شهداء طنطا والإسكندرية

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قدم اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اليوم الإثنين، للأنبا مكاريوس، أسقف مطرانية المنيا العام، واجب العزاء في شهداء الحادث الإرهابى الغاشم.

وذلك برفقة مدير إدارة البحث الجنائي، مدير إدارة الأمن الوطني، وعدد من قيادات المديرية وضباط النظام والبحث.

واستنكر مدير الأمن، الحادث الإرهابي، الذي استهدف كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وقال: "نحن نعيش في وطن واحد وكلنا مصريون لا يوجد فرق بين قبطي ومسلم، فالكل مواطن مصري، وعازمون على مواجهة كل الخارجين عن القانون من أجل حماية الوطن ومقدراته".

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وأشاد مكاريوس، بالخدمات الأمنية المتشرة في المحافظة، وقال: "نشعر بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل تطوير المنظومة الأمنية غير المسبوقة بالمنيا، وأقدم كل الشكر والتحية لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد لتأمين الكنائس خلال قداسات عيد القيامة".

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