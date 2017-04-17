صور| أهالي أسيوط يملؤون الحدائق في شم النسيم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بيوم شم النسيم، وتوجه المواطنون إلى الحدائق العامة والمتنزهات.

شارك محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، المواطنين فرحتهم، وتوجه بزيارة لحديقة الفردوس برفقة أيمن محروس، رئيس حي شرق، طلعت عبد القادر، رئيس حي غرب، عثمان الحسني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، ومدير مشروع العبارات النهرية، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

وأوضح النجار أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين، حيث تم إلغاء جميع الإجازات وتواجد جميع المسئولين في مواقع عملهم، خاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية، لضمان سلامة جميع المرافق، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال شم النسيم.

شاهد أيضا 67 مليون دولار فاتورة استهلاك المصريين خلال شم النسيم استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزوار في شم النسيم فيديو وصور| سوق الورد ينتعش في شم النسيم بالإسكندرية

كما تفقد الرحلات التي ينظمها مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة من مرسى العبارات النهرية بالحديقة، وشارك المواطنين في رحلة نيلية على متن أحد العبارات.













