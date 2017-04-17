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محافظ الشرقية يوفر كرسي متحرك على نفقته لطفل مصاب بالشلل

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قرر محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، توفير كرسي متحرك على نفقته الخاصة لطفل مصاب بشلل الأطفال، وذلك أثناء تفقده لحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، وتلاحظ وجود طفل مصاب بشلل الأطفال، وتوجه له المحافظ والتقط معه صورًا تذكارية وهنأه بعيد شم النسيم وكلف مدير مكتبه بتوفير كرسي متحرك للطفل، وقال: "من أبسط حقوق المواطن توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له".

وأعربت والده الطفل عن سعادتها لاستجابة المحافظ ولمسته الإنسانية بتقديم كرسي متحرك لابنها وقدمت الشكر له.

من ناحية أخرى، شهدت حديقة حيوان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، توافد العشرات من أهالي المدينة والقرى والمراكز المجاورة، فضلًا عن امتلاء الحديقة العامة والمتنزهات عن أخرها، وسط تواجد أمني مكثف، تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف أو شغب.

قال أيمن لطفي، مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الإقبال هذا العام في تزايد حتى الآن، مؤكدًا أن المواطنين لم يتأثروا بالأحداث الأخيرة في ، وذهبوا جميعًا للاحتفالات والحدائق العامة والمتنزهات بدون أي ذعر أو خوف وسط إجراءات أمنية مُشددة.

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ودفعت مديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء رضا طبلية، بقوات أمنية إضافية في جميع شوارع المحافظة، تحسبًا لأي أعمال شغل، بجانب تأمين الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية.

 

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