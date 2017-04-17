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أنجلينا جولي ترتبط برجل آخر بعد انفصالها عن براد بيت: تعيش قصة حب

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أنجلينا جولي ترتبط برجل آخر بعد انفصالها عن براد بيت: تعيش قصة حب أنجلينا جولي ترتبط برجل آخر بعد انفصالها عن براد بيت: تعيش قصة حب

تعيش النجمة الأمريكية أنجلينا جولي قصة حب مع رجل لم يكشف عن هويته حتى الآن، وذلك بعد انفصالها عن النجم العالمي براد بيت.

وكشف مصدر مقرب من «جولي» أنها تعيش علاقة حب مع رجل، مشيرًا إلى أنهما يتحدثان عن زواج قد يكون قريبًا، بحسب ما نقله موقع sputniknews عن صحيفة «intouchweekly».

وقال المصدر إن هذا الخبر أصاب براد بيت بالدهشة، حيث إنه لم يشعر منذ انفصالهما أنها تتواعد مع أحد أو تخرج لمقابلة رجل ما.

وتهدد هذه العلاقة أنجلينا جولي، التي تتصارع مع زوجها السابق على حضانة أطفالهما الستة، حيث أكد «بيت» أن فكرة تواجد الأولاد مع رجل غريب «مقززة ومثيرة للإحباط»، مؤكدًا أنه لا يرغب بالتعرف عليه كونه «دخيلًا» على العائلة.

 

المصدر : المصري لايت

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رئيس قسم الأخبار