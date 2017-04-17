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طفل أمريكي يقتل نفسه أثناء البث المباشر: خرجت الرصاصات بالخطأ

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طفل أمريكي يقتل نفسه أثناء البث المباشر: خرجت الرصاصات بالخطأ طفل أمريكي يقتل نفسه أثناء البث المباشر: خرجت الرصاصات بالخطأ

منذ يومين قتل طفل أمريكي، يبلغ من العمر 13 عامًا، نفسه عن طريق الخطأ، أثناء ظهوره على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» من خلال البث المباشر.

ووقعت الحادثة في مقاطعة «كلايتون» بولاية جورجيا شرقي البلاد، وأثناء البث كانت الأم ونحو 50 آخرين يشاهدون الطفل «مالاتشي هيمفيل» وهو يحمل مسدسًا.

وقالت الأم إنها سمعت دويًا كبيرًا أثناء البث حسب المذكور بـ«سكاي نيوز» نقلًا عن موقع «11alive»، وعلى إثره هرعت هي وابنتها إلى الطابق العلوي في المنزل الذي كان به «هيمفيل».

ووجدت الأم ابنها غارقًا في الدماء وذلك كله أمام المشاهدين، لتبلغها ابنتها بضرورة غلق الهاتف، ثم نقلتاه إلى المستشفى وفارق الحياة فيه، وصرحت الأم فيما بعد بأن الحادث كان عن طريق الخطأ ولم يكن انتحارًا.

نتيجة بحث الصور عن مراهق يقتل نفسه

 

المصدر : المصري لايت

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