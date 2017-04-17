إصابة 12 شخصًا في هجوم على ملهى ليلي بلندن

لندن - (د ب أ):

ذكرت الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" أن 12 شخصًا على الأقل أصيبوا بحروق في هجوم يشتبه أنه بمادة حارقة على إحدى الملاهي الليلية في لندن، بعد حدوث ما يعتقد أنه جدال بين مجموعتين.

وتعتقد الشرطة أنه تم رش مادة حمضية على رجلين، وهما في حاليا في حالة حرجة.

وأصيب عشرة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في الهجوم، وذكرت خدمة الاسعاف في لندن أنها قامت بنقل 10 أشخاص إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن شخصين آخرين تعرضا لإصابات مماثلة، تلقيا العلاج في المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة "بريس أسوسيشن".

وأشارت الشرطة إلى عدم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن ولا يوجد أي دليل أن الحادث على صلة بالعصابات.

وطوقت الشرطة جزء كبير من المنطقة القريبة من النادي في شرق المدينة، وقد تم إجلاء نحو 400 من مرتادي الملهى الليلي من المكان، بعد أن ترك نحو 200 المكان من تلقاء نفسهم، بحسب وكالة "بريس أسوسيشن".