مالطا تطلب دعم المجتمع الدولي لمواجهة تدفق اللاجئين بعد غرق 9 مهاجرين

مالطا- (د ب أ):

ناشدت رئيسة مالطا ماري-لويس كوليرو بريكا المجتمع الدولي اليوم الاثنين تقديم الدعم لبلادها في مواجهة تدفق اللاجئين الجاري، وسط تقارير تفيد بأن المنظمات الإنسانية تكافح لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط في عطلة عيد القيامة.

وقالت الرئيسة: " أناشد كل دول أوروبا والبحر المتوسط وكل أصحاب النوايا الحسنة التضامن لدعم المبادرات الإنسانية الجارية حاليا لإنقاذ الأرواح ".

وقال مسؤولون إن ثمانية مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا مطلع الأسبوع.

ومنذ أول أمس السبت، قالت منظمة "محطة المساعدة البحرية للمهاجرين" إنها شاركت في عملية مساعدة وإنقاذ " غير مسبوقة " لتسع زوارق تحتوي على أكثر من 1800 شخص.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه عند بلوغ سفينة الإنقاذ التابعة لها لقدرتها الاستيعابية، تم ترك أفراد من المنظمة يراقبون أكثر من ألف شخص على متن الزوارق المتبقية بانتظار قدوم المساعدة.

وفي تغريدة، قالت محطة المساعدة البحرية للمهاجرين: " 40 ساعة من عمليات الإنقاذ الجارية وإدارة الأزمات لطاقم فينكس. إنهم مازالوا بانتظار قدوم المساعدة ولا نجد الكلمات للتعبير عن الموقف".