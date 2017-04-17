بالصور.. مئات الأسر تحتفل بشم النسيم في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

توافدت مئات الأسر المحتفلة بشم النسيم في محافظة السويس، اليوم الإثنين، على المنتزهات المفتوحة والحدائق العامة، حيث افترشوا المساحات الخضراء المتاخمة لطريق بورتوفيق، والمشاية المجاورة لخليج السويس.

وانتشر بائعو الألعاب والتسالي في أماكن التنزه، فيما حجز أصحاب الملاهي أمكانهم بمشاية السويس منذ صباح اليوم، وتعالت أصوات مكبرات الصوت المصاحبة بالأغنيات التي ارتبطت في الأذهان بموسم الربيع.

وشهدت منطقة جونة السويس، المعروفة بمياهها الضحلة، ازدحامًا من الأطفال الذين تنافسوا على جمع قواقع اللوجز والسرديا والكابوريا، المنتشرة بالمياه.​