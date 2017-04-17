بالصور.. سفاجا تحتفل بأعياد الربيع

البحر الأحمر - أحمد عوض:

نظم مجلس مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، احتفالية أُقيمت في ميدان العروسة بمنطقة الكورنيش، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وتخللت الاحتفالية عروض غنائية واستعراضية قدمتها فرقتا الفنون الشعبية و"نيو داي" التابعتان لفرع ثقافة البحر الأحمر، وذلك تحت إشراف اللواء هشام أمنه رئيس مدينة سفاجا.

وخلال الاحتفالية توافدت جموع الأهالي لمشاهدة العروض التي تضمنت التنورة، والفقرات الغنائية للأطفال الموهوبين، وذلك في ظل تكثيف أمني من عناصر وزارة الداخلية، وفي حضور علا بغدادي مديرة فرع ثقافة البحر الأحمر، وتوفيق الخولي مدير قصر ثقافة سفاجا، فيما .