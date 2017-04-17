أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

25 صورة ترصد احتفال المواطنين بشم النسيم في "دريم بارك"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (25)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (25)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (24)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (24)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (23)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (23)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (22)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (22)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (21)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (21)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (20)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (20)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم باركاحتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (18)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (18)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (17)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (17)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (16)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (16)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (15)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (15)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (14)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (14)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (13)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (13)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (11)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (11)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (12)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (12)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (10)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (10)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (9)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (9)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (8)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (8)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (7)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (7)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (6)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (6)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (5)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (5)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (4)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (4)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (3)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (3)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (2)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (2)

احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (1)احتفال المواطنين بشم النسيم في دريم بارك (1)

كتبت- مادي غيث:

تصوير- علاء القصاص:

شهدت مدينة الملاهي دريم بارك بالسادس من أكتوبر، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين الذين أقبلوا عليها للاحتفال بشم النسيم.

ووسط ارتفاع درجات الحرارة، أقبل الشباب الزائرين على اللعب أسفل النافورة الموجودة بالمدينة، والتقاط الصور السيلفي مع بعضهم البعض تعبيرًا عن الفرحة والاحتفال.

وتواجد المهرجون الذين رسموا البهجة على وجوه الكبار والصغار، فيما قام بعض المواطنون باللعب مع أطفالهم داخل عربات الملاهي.

وتحتفل اليوم الاثنين بعيد شم النسيم، حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات، ويأكلون الأسماك المملحة كـ"الفسيخ والرنجة" والبيض الملون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"