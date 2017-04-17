25 صورة ترصد احتفال المواطنين بشم النسيم في "دريم بارك"

كتبت- مادي غيث:

تصوير- علاء القصاص:

شهدت مدينة الملاهي دريم بارك بالسادس من أكتوبر، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين الذين أقبلوا عليها للاحتفال بشم النسيم.

ووسط ارتفاع درجات الحرارة، أقبل الشباب الزائرين على اللعب أسفل النافورة الموجودة بالمدينة، والتقاط الصور السيلفي مع بعضهم البعض تعبيرًا عن الفرحة والاحتفال.

وتواجد المهرجون الذين رسموا البهجة على وجوه الكبار والصغار، فيما قام بعض المواطنون باللعب مع أطفالهم داخل عربات الملاهي.

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم، حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات، ويأكلون الأسماك المملحة كـ"الفسيخ والرنجة" والبيض الملون.