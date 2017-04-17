بالصور- من داخل القفص.. كيف ترى الحيوانات زائريها؟

كتبت - نورا ممدوح:

تصوير- إسلام فاروق:

قضبان حديدية عالية، تختلف أطوالها باختلاف طبيعة الحيوان، ترى من خلالها الحيوانات زائريها في حديقة الجيزة، أصوات عالية تحيط بهم بحكم الزحام الشديد الذي تشهده الحديقة، مابين ضحكات وصرخات، لجمهور بمختلف الأعمار، يترك خلفه مخلفات تُلقى بكميات مضاعفة، وهو ما يمثل أكبر أذى قد يحدث للحيوانات.

في ظل الزحام الشديد، تشعر الحيوانات بكل ما يدور حولها، فترى وجوه العشرات الذين يصطفون أمامهم في انتظار دورهم لإطعامهم- أكثرهم من الأطفال، فقد تري طفلاَ يتسابق للوصول لها وأطعامها ضاحكاً، تقبل هي عليه لتلقي لقيمة منه، إلا أنها قد تغضب وترفض الطعام خوفاً من أخر قام بإلقائها بأي من المخلفات مما يدفعها للدخول إلى بيتها، وسط محاولات من الحارس الخاص بها من طمئنتها ببعض الكلمات التي اعتادت علي سماعها منه .

يقول دكتور تامر سمير، الطبيب البيطري، إن الحيوانات ترى بشكل طبيعي ما يدور حولها، وأن التعامل معها هو ذات التعامل مع الإنسان، وأنها تشعر بأي خطر قد يؤذيها، ويحدد ذلك سلوكها وفقاً لما يدور حولها من أفعال من قبل الجمهور، ويضيف " الحيوانات لما بتشعر بالخوف بتدخل بيتها فورا ومش بتخرج غير لما تشعر بالامان مرة أخرى".

ونفي الطبيب البيطري، إعطاء الحيوانات أي مهدءات "لو خد مهدئ مش هيتفاعل مع الجمهور ولكن الحارس يدربه على التعامل مع الجمهور منذ الصغر حتى تبدأ في التأقلم والتكيف مع الوضع الذي تتعامل معه "، ويشير إلى أنه في بعض الأحيان يشعر الحيوان بالخوف وخاصة مع زيادة الأعداد من الزائرين الذين يصطفون أمام القفص الخاص به.​