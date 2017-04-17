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عضو بـ«تشريعية البرلمان»: حديث الحكومة عن تنقية بطاقات التموين بدون شفافية

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عضو بـ«تشريعية البرلمان»: حديث الحكومة عن تنقية بطاقات التموين بدون شفافية عضو بـ«تشريعية البرلمان»: حديث الحكومة عن تنقية بطاقات التموين بدون شفافية

التحرير

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طالب النائب علاء عبد النبى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بوضع حل شامل يشارك فيه كل أطراف منظومة  من حكومة وقطاع خاص وممثلي المجتمع لإنهاء أزمة انفلات الأسعار غير المبررة ووضع إجراءات صارمة لضبط الأسواق.

وقال النائب في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن اتجاه وزارة التموين لزيادة الدعم المخصص على بطاقات التموين 50% خلال شهر رمضان المقبل قرار جيد، مشيرًا إلى أنه سيخدم الفئة الحائزة على بطاقات تموينية، لكنه لن يشمل الفئات الأخرى غير الحائزة لهذه البطاقات فى ظل ثبات الأجور وخاصة فى الهيئات ومنظمات القطاع الخاص. 

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وأوضح هذه الزيادة ستكون مؤقتة خلال شهر واحد فقط، وليست زيادة دائمة، وتأتى فى ظل الحديث الدائم للحكومة عن تنقية البطاقات التموينية، دون وضع معايير معلنة وشفافة حول من له الحق فى أن يكون له بطاقة تموينية مع تبسيط إجراءات استخراجها.

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التحرير

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