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أحمد الشعراوي: تراجع المساحة المزروعة بالقمح بسبب الأسعار

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أحمد الشعراوي: تراجع المساحة المزروعة بالقمح بسبب الأسعار أحمد الشعراوي: تراجع المساحة المزروعة بالقمح بسبب الأسعار

التحرير

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قال الدكتور أحمد الشعراوى، رئيس لجنة شئون الزراعة بحزب المحافظين، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت موسم حصاد محصول القمح في كل محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام نحو 3 ملايين و136 ألف فدان بانحفاض عن العام السابق.

وأوضح الشعراوى، في بيان صحفي، أن تدنى سعر توريد إردب القمح وعدم توحيد السعر المحلى مع المستورد هما السبب الرئيسى فى تراجع المساحة المنزرعة بمحصول القمح، الأمر الذي سيتطلب تحديًا كبيرًا للدولة في العمل والتخطيط الجيد وتذليل كل العقبات التي تواجه الفلاح بداية من حصاد القمح وحتي بيع المحصول.

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واستطرد، رئيس لجنة شئون الزراعة، نري كحزب أنه لا بد للعام الحالي أن يتضمن تطبيق قواعد وشروط خلال توريد القمح حتى لا تتكرر أي من المخلفات والسلبيات التي حدثت سابقًا، وأن يكون هناك إجراءات سريعة لصرف مستحقات التوريد للمزارعين، وكذلك ضرورة تحفيز المزارعين على توريد الأقماح لضمان استلام أكبر كمية من الإنتاج المحلى للقمح.

واستكمل، فى نفس السياق لا بد للوزارة أن تكون لديها دراسة تشمل أيضًا كمية المخلفات الزراعية لمحصول القمح الناتج حتى يمكن البدء فى التدوير فيها لضمان نجاح تدوير هذه المخلفات.

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التحرير

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