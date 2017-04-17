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عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: كيف تطبق التسعيرة الجبرية مع تذبذب «الدولار والطاقة»؟

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عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: كيف تطبق التسعيرة الجبرية مع تذبذب «الدولار والطاقة»؟ عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: كيف تطبق التسعيرة الجبرية مع تذبذب «الدولار والطاقة»؟

التحرير

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قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع قانون التسعيرة الجبرية، الذي يعده النائب مصطفي الجندي حتي الآن، ولا يعلم إن كان المقصود يتعلق بكل السلع، أم بمجموعة محددة من السلع، إضافة أيضًا إلى أي الجهات المنتجة لتلك السلع هل الجهات الحكومية أم القطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن تطبيق التسعيرة الجبرية يحتاج إلى بعض العناصر، وعلي رأسها وضوح سعر تكلفة المنتج حتي يمكن تحديد سعره، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تذبذبًا في ، وتغييرات في الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى القيمه المضافة، وبالتالي هناك صعوبة في تحديد سعر التكلفة.

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وتابع: «بافتراض أنه سيتم تطبيق ذلك المقترح فهو يحتاج إلى تثبيت عناصر التكلفة مثل سعر الغاز والكهرباء والدولار والمياه، وبالتالي فكيف تطبق التسعيرة الجبرية في ظل مساهمتها في زيادة الأسعار».

ولفت إلي أن الحكومة تحتاج إلي تثبيت سعر التكلفة أولًا حتي يمكن تثبيت الأسعار، ومن ثم الانتقال من السلع الأساسية المنتجة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال مثل الزيت والسكر والأرز، إلى سلع أخرى.

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التحرير

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