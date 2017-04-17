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أنيسة حسونة: زيارة بابا الفاتيكان دعم لمصر أمام دول العالم

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أنيسة حسونة: زيارة بابا الفاتيكان دعم لمصر أمام دول العالم أنيسة حسونة: زيارة بابا الفاتيكان دعم لمصر أمام دول العالم

التحرير

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قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر لها أثر إيجابي، معتبرة أن قدومه إلى وعدم تغيير خطته لزيارتها بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، رسالة ثقة بأن مصر آمنة، وأن البابا الذي يحمل رسالة سلام يريد أن يدعم مصر أمام مئات الملايين من المسيحيين عبر دول العالم.

وتوقعت حسونة، أن تنعكس الزيارة إيجابيًا علي مصر، وتشجيع كل دول العام علي القدوم للسياحة في مصر. وتابعت النائبة: «كما أن لقاء بابا الفاتيكان بالرئيس عبد الفتاح ، والبابا تواضروس، يؤكد معاني الحوار الإيجابي بين الأديان واحترامها لمعتقدات بعضها البعض».

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وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، أن البابا فرنسيس سيزور مصر كما هو مقرر يومي 28 و29 أبريل الحالي، ولن يرجئ أو يلغي زيارته بعد مقتل 45 شخصًا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات "أحد السعف".

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التحرير

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