حزب الصرح: التطاول على الأزهر وصمة عار

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استنكر إيهاب وهبي، المتحدث الرسمي لحزب الصرح، ما سماه بالتطاول على شخص فضيلة شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، قائلاً: «السكوت على هذا العبث ومحاولة إهانة رمز من رموز العالم الإسلامي يعني أننا نفرط ونمحو ثقافة وتاريخ وقيم ومبادئ بلد».

وتابع في تصريحات صحفية له اليوم: «شيخ الأزهر بشخصه وبما يمثله من ثقل في العالم أجمع جعله يكرم من العالم كله، وما يرتكب في حقه دون حساب وصمة عار نرفض أن نكون من المساهمين بها بسكوتنا».

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وطالب وهبي بالتدخل لوقف هذه "المهزلة" بكل الطرق ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بهذا الصرح صمام أمان الفكر الراقي والوسطي ووجه مصر الحضاري في أسرع وقت ممكن.