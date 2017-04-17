البابا تواضروس يضع «خميرة الميرون» في قداس شم النسيم

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رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلاة قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي، وادي النطرون وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة وقاموا أثناءه بوضع خميرة الميرون إلى الزيت الذي تم إعداده مؤخرًا.

كان البابا تواضروس وأحبار الكنيسة قد أعدوا دفعة جديدة من زيت الميرون وزيت الغاليلاون يومي 4 ، 5 من أبريل الحالي، وهو المتعارف عليه في الكنيسة أن يتم إعدادهما في مثل هذه الفترة، ثم إضافة خميرة الميرون في قداس شم النسيم.

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تعد هذه المرة الثانية التي يصنع فيها الميرون المقدس منذ جلوس قداسة البابا تواضروس على الكرسي المرقسي، والتاسعة والثلاثين منذ بداية الكنيسة القبطية.