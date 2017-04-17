أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البابا تواضروس يضع «خميرة الميرون» في قداس شم النسيم

Google+ Print
البابا تواضروس يضع «خميرة الميرون» في قداس شم النسيم البابا تواضروس يضع «خميرة الميرون» في قداس شم النسيم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلاة قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي، وادي النطرون وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة وقاموا أثناءه بوضع خميرة الميرون إلى الزيت الذي تم إعداده مؤخرًا.

كان البابا تواضروس وأحبار الكنيسة قد أعدوا دفعة جديدة من زيت الميرون وزيت الغاليلاون يومي 4 ، 5 من أبريل الحالي، وهو المتعارف عليه في الكنيسة أن يتم إعدادهما في مثل هذه الفترة، ثم إضافة خميرة الميرون في قداس شم النسيم.

شاهد أيضا

تعد هذه المرة الثانية التي يصنع فيها الميرون المقدس منذ جلوس قداسة البابا تواضروس على الكرسي المرقسي، والتاسعة والثلاثين منذ بداية الكنيسة القبطية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»