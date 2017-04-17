أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| عزة «عمدة كفر الشيخ»: لدي سلطة ضبط أي شخص دون إذن نيابة

Google+ Print
فيديو| عزة «عمدة كفر الشيخ»: لدي سلطة ضبط أي شخص دون إذن نيابة فيديو| عزة «عمدة كفر الشيخ»: لدي سلطة ضبط أي شخص دون إذن نيابة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت عزة عبد الحميد، أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ، إن العمدة صديق لأهل القرية ومحبوب بينهم، لافتة إلى أن شخصية العمدة في الحقيقة تختلف عن الصورة التي تظهر في الدراما التليفزيونية.

وأضافت في لقاء خاص لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "العمدة دايما في الدراما والتلفزيون والسينما بيبان أنه إنسان متكبر، وشرس وقوي، وبيستخدم سلطته للسيطرة، لكن في الحقيقة هو غير كدا".

ولفتت إلى أن العمدة لديه ضبطية قضائية، وله الحق في القبض على أي شخص بدون إذن نيابة، وويجري جلسات عرفية وصلح بين أهل القرية.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»