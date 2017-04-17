فيديو| عزة «عمدة كفر الشيخ»: لدي سلطة ضبط أي شخص دون إذن نيابة

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قالت عزة عبد الحميد، أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ، إن العمدة صديق لأهل القرية ومحبوب بينهم، لافتة إلى أن شخصية العمدة في الحقيقة تختلف عن الصورة التي تظهر في الدراما التليفزيونية.

وأضافت في لقاء خاص لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "العمدة دايما في الدراما والتلفزيون والسينما بيبان أنه إنسان متكبر، وشرس وقوي، وبيستخدم سلطته للسيطرة، لكن في الحقيقة هو غير كدا".

ولفتت إلى أن العمدة لديه ضبطية قضائية، وله الحق في القبض على أي شخص بدون إذن نيابة، وويجري جلسات عرفية وصلح بين أهل القرية.