بالفيديو || المئات يتوافدون لمشاهدة معجزة تمثال العذراء : «زارت صاحبه في المنام»

سمر العشري

نشر موقع «ميرور» البريطاني، مقطع فيديو لتمثال صغير للسيدة العذراء بالأرجنتين، وعلى وجهه آثار دماء، وكأنه يبكي دمًا، ما جعل البعض يعتقد أنه معجزة حقيقية وأن العذراء تبكي دمًا بالفعل، ليتوافد مئات المسيحيين الكاثوليك لرؤية التمثال للتبرك به.

ويتوافد مئات المسيحيين على مدينة لوس نارانجوس بالأرجنتين، لرؤية تمثال مريم العذراء، الذي يعتبرونه معجزة، حيث يستطيعون رؤية دماء على وجه التمثال، وكأنه يبكي دمًا.

كان صاحب التمثال قد لاحظ ذلك في مارس الماضي، وقال إن مريم العذراء زارته في المنام، وبعد أن أخبر تلك القصة في إحدى إذاعات الراديو في الأرجنتين، تم نقل التمثال للكنيسة الكاثوليكية كي يتمكن المصلون من رؤيته والتبرك به.

ويقول رجال الدين في الكنيسة إن تلك هي المرة الأولى، التي يرون فيها شيئًا مثل ذلك، وإن ذلك قد يحمل رسالة من العذراء لهم.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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