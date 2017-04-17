بالصور || أغنى 6 شباب مصريين في القرن الماضي: أحدهم أنفق أمواله على النساء وقتلته زوجته

سمر العشري

شُبان القرن الماضي، قصة أثارتها مجلة «المصوّر» عن أغنى 6 شُبان في مصر، بدءًا من على بك فهمي، محمد سلطان، عبدالحميد الشواربي، محمد شعراوي، الأمير محمد علي ابراهيم، والسيدة قوت القلوب الدمرداشية.

«المصري لايت» يرصُد نوادر وحكايات، ذُكرت عن أغنى 6 شُبان في المحروسة، آنذاك، وفقًا لما ذكر في عدد مجلة «المصوّر».

6.

على بك فهمي، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من عائله عريقة، ابن الثري المصري كامل بك فهمي، وابن خالة المناضلة هدى شعراوي، توفي والده وترك له أكثر من 5 آلاف فدان، استغل الابن الأموال استغلالًا سيئًا فبدا في صرف أموال والده على ملذاته وشهواته، من النساء والخمر.

في عام 1922 يلتقي «فهمي» بمغنية فرنسية جميلة تدعى مارجريت ميلر، تعرف عليها في أحد البارات التي كان يرتادها كثيرًا، وقع في غرامها رغم أنها كانت تكبره بعشرة أعوام.

مارجريت هي ابنة سائق فرنسي فقير، والتحقت بدير وهي صغيرة في السن بعد وفاة شقيقها التي كانت سببًا في قتله، وفي عامها 16، انتقلت إلى باريس لتلتقى بحبها الأول، وأقامت معه علاقة نتج عنها طفلة غير شرعية، ثم تركته لتتزوج بتاجر ثري، وقضت مارجريت الفترة التي سبقت زواجها بفهمي مع العديد من الرجال، فأصبحت خبيرة في عالم الرجال.

ذهب فهمي وراء مارجريت إلى باريس ليتزوجها هناك زواجًا مدنيًا في السادس عشر من ديسمبر عام 1922، وأشهرت مارجريت إسلامها بعد الزواج وأعطاها علي اسم والدته منيرة.

بعد الزواج أنفق البرنس على محبوبته ببذخ شديد، ووفقا لما ذكرته جريدة «الأهرام»، فإن علي فهمي أنفق مليون جنيه على النساء والخمور والسيارات في العام الذي سبق مقتله، وفي مجلة «اللطائف المصورة» عدد 23 يوليو عام 1923 ذكرت أنه ابتاع جواهر من باريس بقيمة 200 ألف فرانك، وأسس لمارجريت قصرًا فى الزمالك بقيمه 120 ألف جنيه.

أقنعت مارجريت زوجها فهمي بأن يأخذها في رحلة إلى باريس، وفي باريس لم يستطع فهمي منعها عن الرقص، وارتياد الملاهي فكان يضربها، لكنها كانت تبرر ذلك بحبه الشديد لها وقالت في مذكراتها «إنها لم تكن تشعر بالسعادة إلا عندما يحبها».

في فندق «سافوى» في لندن كان الزوجان عادا لتوهما من مشاهدة مسرحية «الأرملة الطروب»، ونشب خلاف بينهما، وأوضحت مارجريت فى مذكراتها أسباب الخلاف فقالت إنها كانت ترغب في السفر إلى باريس لرؤية ابنتها غير الشرعية لكن علي بك رفض، فهددته وأطلقت عليه ثلاث رصاصات أودت بحياته، فألقي القبض عليها وبدأت المحاكمة في 11 سبتمبر 1923 فى إحدى محاكم لندن.

5.

عُرف محمد سلطان بأنه أغنى شباب الأحياء، فقد ورث نحوًا من 6 آلاف فدان، وهو محبوب من أصدقائه لوداعته ولطفه وقد عُرف، أيضًا، بولعه بالرقص، ولعله من أمهر الذين يرقصون «الفوكس تروت» في مصر.

وليس في مظهره ما ينم عن غناء، ولكن هذا لا يمنعه من أن يهدي هدية واحدة بخمسة آلاف جنيه مثلاً، والغريب أنه بينما تراه إلى جانب «جاني مورلي»، ممثلة السينما الشهيرة، يغدق عليها هداياه وينفق عن سعة، تراه في وقت آخر راكبًا سيارته الصغيرة إلى جانب فتاة عادية، وليس له بها صلة ما وإنما عطف عليها، فأتاح لها فرصة التنزه بسيارته الفاخرة، فتغتبط الفتاة بذلك ويشعر هو بارتياح داخلي لهذا الاغتباط.

4.

أما عبدالحميد الشواربي فتُقدر ثروته بمليوني جنيه، وقد جُعل عمه وصيًا عليه في وقت بحجة أنه كثير الإسراف والتبذير، ونشرت بعض الصحف، يومئذ، بيانًا بنفقاته في خلال مدة قصيرة، تفوق كل وصف، وكان يهدي هداياه بألوف من الجنيهات، وإذا سافر إلى أوروبا لشهر أو شهرين حمل معه عشرات الألوف من الجنيهات.

وقد وفق بعدها في رفع الحجر عنه، وقرر أن يعيش عيشة جديدة، فتزوج وعينتهُ الحكومة الحالية، عمدة في طوخ حيث لهُ أملاك واسعة، فكان عند حسن الظن به، وهو يدير أملاكه الآن ويشرف على أعماله ومصالحه التى لا تُحصى بنشاط واجتهاد.

3.

ورث محمد شعراوي نحو 4 آلاف فدان عن المرحوم والده، وكان لهُ قضية معروفة مع المطربة، فاطمة سري، قضية كلفته كثيرًا، وبعدما قطع علاقته بها رشح نفسه لزعامة الطلبة، فانتصر لهُ فريق منهم، وأنفق في هذا السبيل مالاً طائلاً، ثم تخلى عن هذه الزعامة بعدما تمتّع بها فترة من الوقت.

وفي أثناء زعامته، زار مصر الطلبة الأمريكيون، وكانوا يعدون بالمئات فأقام لهم حفلة شاي كبرى في محل «جروبي»، وكان في مقدمة الذين حضروها، سعد زغلول باشا، وقد أمضى شعراوي آنذاك الصيف في مصر، وإذا سألتهُ عن عمله ذلك، يقول «بسبب الأزمة المالية»، أى تلك الأزمة التى يُعانيها.

وعندما أصبح صهره، محمود سامي باشا، وزيرًا مفوضًا لمصر في واشنطن، عُين شعراوي تلميذ مفوضية في المفوضية المصرية في الولايات المتحدة، فنافس جميع موظفي السفارات والمفوضيات الأخرى في الحفلات الفخمة التى كان يُقيمها، ثم نقل إلى مفوضية لندن، فاشتهر أمره فيها أيضًا، ولكنه ما لبث أن استقال من منصبه، ليتفرغ لإدارة مصالحه والإشراف عليها.

2.

ومن أغنى شبان مصر أيضًا، الأمير محمد علي إبراهيم، وتروى عن تبذيره وإسرافه في السنوات الماضية، روايات كثيرة هي أقرب للقصص الخيالية منها إلى الوقائع الحقيقية، فيروى عنه أنه كان مرة في لندن، فتلقى تلغرافًا من شخص يعزه بأنه سيصل إلى انجلترا بالباخرة في توقيت ما، فسأل عن القطار القائم إلى ذلك الميناء، فقيل لهُ إنه يصل بعد وصول الباخرة بساعتين، فلم يكن منهُ إلا أنه استأجر قطارًا خاصًا ليصل في الموعد المحدد الذى يريده، فكلفه ذلك مئات من الجنيهات.

1.

تُعد السيدة قوت القلوب الدمرداشية، كريمة المرحوم الدمرداش باشا، من أغنى الشابات في مصر، حيث ورثت عن والدها الأرض والعقار والنقد ما يساوي مئات الألوف من الجنيهات، ويقول بعضهم إنها أغنى سيدة في البلاد الآن ولا تُعرف ثروتها تمامًا، ولكن البنك الشرقي الألماني أفادَ بأنها تملك في خزائنه، حوالي مائة ألف جنيه نقدًا، ولم يكُن ذلك إلا «قطرة من البحر».

ولدت قوت القلوب الدمرداشية عام 1892، وكانت تسير على منوال أبيها، شيخ الطريقة الدمرداشية، فقد تبرعت لذلك المستشفى بما يعادل 50 ألف جنيه ذهبا، أما ثروتها فكانت تزيد على نصف المليون، ومما يحسب لها أنها كانت تطبع بعض الكتب على نفقتها وأنها كانت تخصص جوائز للمبدعين من شباب الأدباء، كما أوقفت جزءا من أموالها كجائزة أدبية نالها أديب مصر العالمى نجيب محفوظ فى بداياته.

اهتمت قوت القلوب أيضًا بإنشاء دور العبادة ولم يكن ذلك مقتصرًا على السيدات المسلمات فقط، ولكن شاركتها بعض السيدات المسيحيات الفاضلات مثل هيلانة سياج، والتي أنشأت في الإسكندرية مدرسة خيرية وأنفقت عليها أموالا طائلة، كما بنت كنيسة فخمة في الإسكندرية، وكذلك تبرعت بمبلغ مالي ضخم آخر لبناء كنيسة أخرى للطائفة الأرثوذكسية، ويقال إن جملة ما تبرعت به كان حوالي 30 ألف جنيه.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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