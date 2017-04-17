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"السياحة والآثار": أهرامات الجيزة استقبلت 15 ألف زائر في "شم النسيم"

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"السياحة والآثار": أهرامات الجيزة استقبلت 15 ألف زائر في "شم النسيم" "السياحة والآثار": أهرامات الجيزة استقبلت 15 ألف زائر في "شم النسيم"

مصراوي Masrawy

12 ألف زائر بأهرامات الجيزة

كتب - محمد شعبان:

واصلت قوات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومي، أعمال تأمين المنطقة الأثرية بالهرم؛ لإحكام السيطرة الأمنية بالتزامن مع زيادة إقبال الزائرين؛ للاحتفال بأعياد الربيع.

وأشرف العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، على تأمين منافذ الدخول، وتسهيل دخول الزائرين، والعمل على حل أية شكاوى.

واستقبلت المنطقة الأثرية بالهرم، اليوم الإثنين، نحو 15 ألف زائر، منهم 2200 سائحا أجنبيا وسط تواجد أمني مكثف تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السياحة والآثار، والعقيد عماد الشربيني، مفتش مباحث السياحة والآثار بالجيزة.

وتم تكليف مفتشي الآثار بالانتشار المكثف بجوار المزارات الأثرية للشرح، وتقديم المعلومات القيمة للزائرين.

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