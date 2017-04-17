10 صور ترصد احتفالات المواطنين بـ"شم النسيم" في حديقة الفسطاط

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- محمود بكار:

سادت أجواء من الفرح والبهجة بكافة أنحاء حديقة الفسطاط، الكائنة بحي مصر القديمة، الاثنين، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، احتفالًا بأعياد شم النسيم.

وافترشت الأسر الأرض بكافة أرجاء الحديقة، تحت ظلال الأشجار، يتناولون وجبات الرنجة والفسيخ، فيما لعب الأطفال.

وشهد محيط الحديقة تواجد أمني مكثف، كما انتشرت سيارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.