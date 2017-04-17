أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

10 صور ترصد احتفالات المواطنين بـ"شم النسيم" في حديقة الفسطاط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتفالات المواطنين بشم النسيم (1)احتفالات المواطنين بشم النسيم (1)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (2)احتفالات المواطنين بشم النسيم (2)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (3)احتفالات المواطنين بشم النسيم (3)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (4)احتفالات المواطنين بشم النسيم (4)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (5)احتفالات المواطنين بشم النسيم (5)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (6)احتفالات المواطنين بشم النسيم (6)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (7)احتفالات المواطنين بشم النسيم (7)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (8)احتفالات المواطنين بشم النسيم (8)

احتفالات المواطنين بشم النسيم (9)احتفالات المواطنين بشم النسيم (9)

كتبت- عايدة رضوان:
تصوير- محمود بكار:
سادت أجواء من الفرح والبهجة بكافة أنحاء حديقة الفسطاط، الكائنة بحي القديمة، الاثنين، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، احتفالًا بأعياد شم النسيم.
وافترشت الأسر الأرض بكافة أرجاء الحديقة، تحت ظلال الأشجار، يتناولون وجبات الرنجة والفسيخ، فيما لعب الأطفال.
وشهد محيط الحديقة تواجد أمني مكثف، كما انتشرت سيارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"