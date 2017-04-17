وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن"إظهار كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من الصواريخ الهجومية خلال العرض العسكري الذي جرى أمس، والإقدام على إطلاق صاروخ باليستي اليوم استعراض للقوة يهدد العالم بأسره".

وكانت القيادة الأميركية قالت إن الصاروخ "انفجربشكل شبه فوري" لدى اختبار إطلاقه الأحد. وجاء الإعلان قبل ساعات من وصول مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات بشأن برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة من الساحل الشرقي بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية لعرض عسكري في بيونغ يانغ، وذلك في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة، ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.

ومن المقرر أن يصل بنس إلى سول في بداية زيارة لآسيا تستمر 10 أيام، فيما وصفه مساعدوه بأنها علامة على التزام واشنطن بحليفتها في مواجهة توتر متزايد بشأن كوريا الشمالية. واتجهت أيضا مجموعة قتالية لحاملة طائرة أميركية إلى المنطقة.

وأثار هجوم شنته القوات البحرية الأميركية على قاعدة جوية سورية هذا الشهر بصواريخ توماهوك تساؤلات بشأن خطط ترامب بالنسبة لكوريا الشمالية، التي أجرت تجارب صاروخية ونووية في خرق لعقوبات من الأمم المتحدة .