أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

شبين الكوم تشهد مأساة إنسانية.. والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها طالب «طب المنوفية» ووالدته

Google+ Print
شبين الكوم تشهد مأساة إنسانية.. والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها طالب «طب المنوفية» ووالدته شبين الكوم تشهد مأساة إنسانية.. والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها طالب «طب المنوفية» ووالدته

استقبل قسم شرطة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بلاغاً، حمل معه مأساة إنسانية، بعد وروده من بعض أهالي الحي القبلي بمدينة شبين الكوم، بفيد بوفاة سيدة ونجلها بالطالب لكلية الطب جامعة المنوفية، بمنزلهما، إثر إصابتهما بحالة تسمم غذائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية، بالفحص والمعاينة تبين وفاة كلاً من: (أ . ع . ب – 60 سنة، ربة منزل، ونجلها م . ص . ع . ح، 22 سنة، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب)، حيث أظهرت المعاينة وجود بعض بواقي الطعام، بالإضافة لقطتان ميتتين، وبسؤال نجل عمة الثاني، قال بأنه ذهب لزيارتهما فوجد الباب مفتوحاً ووجدهما متوفيان بصالة المنزل.

هذا وقررت النيابة، التحفظ علي الجثتين، وتشريحهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، في حين نعى رئيس جامعة الطالب.

 

 المصدر: فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"