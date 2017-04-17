شبين الكوم تشهد مأساة إنسانية.. والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها طالب «طب المنوفية» ووالدته

سمر العشري

استقبل قسم شرطة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بلاغاً، حمل معه مأساة إنسانية، بعد وروده من بعض أهالي الحي القبلي بمدينة شبين الكوم، بفيد بوفاة سيدة ونجلها بالطالب لكلية الطب جامعة المنوفية، بمنزلهما، إثر إصابتهما بحالة تسمم غذائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية، بالفحص والمعاينة تبين وفاة كلاً من: (أ . ع . ب – 60 سنة، ربة منزل، ونجلها م . ص . ع . ح، 22 سنة، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب)، حيث أظهرت المعاينة وجود بعض بواقي الطعام، بالإضافة لقطتان ميتتين، وبسؤال نجل عمة الثاني، قال بأنه ذهب لزيارتهما فوجد الباب مفتوحاً ووجدهما متوفيان بصالة المنزل.

هذا وقررت النيابة، التحفظ علي الجثتين، وتشريحهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، في حين نعى رئيس جامعة الطالب.