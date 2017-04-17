«منع دخول أي طالب للمقاهي ودخول المواطنين بالرقم القومي من الغد»

سمر العشري

قال نائب البرلمان ” أو المعاطي احمد مصطفى” أنه تم الاجتماع بين محافظ دمياط وعدد من أصحاب المقاهي في المحافظة، وذلك من أجل الاتفاق على المواعيد المناسبة لهم في عملية الفتح والغلق في المحافظة، حيث تم الاتفاق على في الحادية عشرة ونصف في فصيل الشتاء والخريف أما فصل الصيف فيكون الإغلاق بعدها بساعة تقريباً، ولكنه تم الاتفاق بين الجميع على غلق المقاهي في فصل الشتاء في الثانية عشرة مساءً أما الصيف في الواحدة مساءً.

المقاهي بالرقم القومي :

حيث قام محافظ دمياط بفتح أبواب تراخيص المقاهي الغير مرخصة، كما أشار النائب بأنه تم زيادة ساعات العمل للمقاهي الموجودة خارج المدينة على الطرق السريعة، بشرط عدم وجود أي طالب على تلك المقاهي، حيث تم الاتفاق مع أصحاب المقاهي على تلك الشروط وسوف يتم العمل بها بعد شم النسيم من الثلاثاء القادم.

وطلب المحافظ من جميع أصحاب المقاهي التأكد من وجود بطاقة للرقم القومي مع مرتادي تلك المقاهي، وذلك من أجل تأمين تلك المقاهي ومعرفة المترددين عليها.