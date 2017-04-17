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زيدان يستدعي 19 لاعبا لمباراة البايرن

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زيدان يستدعي 19 لاعبا لمباراة البايرن زيدان يستدعي 19 لاعبا لمباراة البايرن

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يخوض فريق ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الإياب بدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، وفد إنتهت مباراة العودة بفوز الملكي (2-1).

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد 19 لاعبًا للمباراة الاياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما شهدت القائمة غياب الجناح الويلزي جاريث بيل والمدافعان البرتغالي بيبي والفرنسي فاران بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد المستدعين للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس - كيكو كاسيا - روبين يانيز.

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خط الدفاع: كارفاخال - راموس - ناتشو - مارسيلو - دانيلو.

خط الوسط: كروس - خاميس - كاسيميرو - كوفاسيتش - مودريتش - أسينسيو - إيسكو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - بنزيمة - لوكاس فازكيز - موراتا.

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