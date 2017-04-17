«ماركا»: زيدان يضمن بقاءه على رأس ريال مدريد الموسم المقبل

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بصرف النظر ما إذا توج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم أما، سيحافظ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على منصبه كمدرب للفريق الملكي الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن زين الدين زيدان يلقى دعما هائلا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز منذ أن اشتراه كلاعب من صفوف يوفنتوس في عام 2001، وحصل الفرنسي على ثقة بيريز كمدرب بفضل النتائج والعروض الطيبة التي يقدمها ريال مدريد من النصف الثاني من الموسم الماضي، وحب الجماهير له.

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وأكدت "ماركا" أن عقد زيدان الجديد سيمتد لأقل تقدير حت صيف عام 2018، وهو ما يمثل دفعة معنوية هائلة للمدرب الفرنسي في سعيه للتويج بثنائية الدوري ودوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ الفريق الملكي منذ عام 1958.