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صراع إنجليزي على ضم موهبة أندرلخت

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صراع إنجليزي على ضم موهبة أندرلخت صراع إنجليزي على ضم موهبة أندرلخت

التحرير

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نشرت صحيفة "مترو" البريطانية سعي نادي تشيلسي إلى التغلب على نظيره نادي مانشستر يونايتد، ولكن هذه المرة ليست في مباراة كرة قدم، ولكن في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، إذ يتنافس الناديين للظفر بتوقيع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط فريق أندرلخت.

ويعد البلوز من أشد المعجبين بموهبة اللاعب صاحب الـ19 عامًا، الذي جذب انتباه الكثير من أندية أوروبا، ويرغب المدرب أنطونيو كونتي في إضافته إلى صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

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ونال تيليمانس إعجاب المدرب الإيطالي في المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وأندرلخت في ربع نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من نادِ مهتم باللاعب مثل باريس سان جيرمان وموناكو ويوفنتوس.

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التحرير

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