أرسنال يبحث عن تدارك خيبات الأمل أمام ميدلزبره

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تختتم اليوم مباريات الجولة رقم 33 في الدوري الإنجليزي، عندما يحل أرسنال السابع برصيد 54 نقطة ضيفا ثقيلا على ميدلزبره الـ19 برصيد 24 نقطة على ملعب ريفيرسايد.

ونجح ميدلزبره في تفادي الخسارة في أخر 4 مباريات على ملعبه أمام أرسنال؛ من خلال تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وذلك على الرغم من أن مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ شهر ديسمبر من عام 2008 على ملعب ريفيرسايد.

وحقق أرسنال أكبر فوز في تاريخه بالدوري الإنجليزي بنتيجة 7-0 وكان ذلك على حساب ميدلزبره في ينابر من عام 2006، وهو أكبر فوز إلى جانب التغلب على إيفرتون بسباعية نظيفة أيضا في شهر مايو من عام 2005.

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وسكنت شباك ميدلزبره أهدافا من أرسنال أكثر من أي فريق أخر من خلال استقباله 62 هدفا في 29 مباراة، ويعتبر أوليفيه جيرو اللاعب الوحيد في قائمة أرسنال الحالية الذي تمكن من هز شباك ميدلزبره من قبل وذلك من خلال هدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد إنتهاء لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وخسر أرسنال 4 مباريات متتالية خارج ملعبه للمرة الأولى في مسيرة أرسين فينجر مع الفريق والتي بدأت في عام 2006، ولم يسبق لأرسنال أن خسر في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه منذ شهر ديسمبر من عام 1984.

ويعتبر ميدلزبره الفريق الأضعف هجوميا في الدوري هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله 22 هدفا من أصل 78 تسديدة فقط في 31 مباراة، وأخيرا يبتعد أرسنال عن توتنهام الوصيف بفارق 14 نقطة كاملة وهو الفارق الذي يحدث لأول مرة بين الفريقين من شهر مايو من عام 1963.