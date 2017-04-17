تزامنا مع اقتراب الامتحانات.. ديلي ميل تكشف بالصور عن أحدث أجهزة الغش الإلكتروني والتي تُعرض عبر موقع أمازون وإيباي بـ 50 جنيه استرليني

كشف موقع “ديلي ميل” البريطاني من خلال تقرير له، عن أن الطلاب يعتمدون في الوقت الحالي في الغش على أجهزة ذكية جديدة، عبارة عن سماعات صغيرة خفية يتم وضعها بالأذن، وربطها بالهواتف المحمولة أو مشغل MP3، ليتذكروا من خلالها الإجابات التي تساعدهم على اجتياز الامتحانات، حيث أنهم يصطحبونها معهم داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف “ديلي ميل”، أن تلك الأجهزة التي تساعد الطلاب على الغش الإلكتروني في الامتحانات، تنتعش مبيعاتها خلال هذه الفترة، تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث يقوم الطلاب بشرائها من موقع آمازون وإيباي مقابل 50 جنيه استرليني.

وتابع الموقع البريطاني من خلال تقريره، أن هناك مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يتم عرضها على تلك المواقع، والتي تساعد الطلاب على الغش، مثل سماعات الأذن اللاسلكية، التي يتم ربطها بالهاتف أو مشغل mp3 لتذكير أنفسهم ببعض الإجابات الحاسمة في الامتحان، بالإضافة إلى الآلات الحاسبة التي يمكن أن تظهر الإجابات على الشاشة.

وجدير بالذكر، أن ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الطلبة، قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة في مصر، بالإضافة إلى ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، عن طريق بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: مصر فايف