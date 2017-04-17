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معلومات أساسية عن كوريا الشمالية

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معلومات أساسية عن كوريا الشمالية معلومات أساسية عن كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)
لعدة عقود، كانت كوريا الشمالية من أكثر المجتمعات انغلاقا وسرية في العالم، وهي واحدة من الدول القليلة التي ما زالت تخضع - اسميا على الأقل - لحكم شيوعي.

ومما زاد من انعزال كوريا الشمالية وعزلتها عن باقي المجتمع الدولي طموحاتها النووية التي تسعى الى تحقيقها بمواظبة وثبات.

ولدت دولة كوريا الشمالية - او جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - عام 1948 وسط الفوضى التي صاحبت نهاية الحرب العالمية الثانية. وهيمن عليها منذ ذلك الحين مؤسسها وزعيمها الأول كيم إيل سونغ الذي شكّل سياسية البلاد لأكثر من خمسين عاما.

وأدت عقود من سيطرة الدولة القوية على مفاصل الحياة في كوريا الشمالية إلى ركود اقتصادي واجتماعي والى نشوء قيادة تعتمد على عبادة الفرد. كما تتهم كوريا الشمالية بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

حقائق
القيادة
الزعيم الأعلى: كيم جونغ أون


كيم جونغ أون هو ثالث زعيم كوري شمالي ينحدر من سلالة كيم التي أسسها جده كيم أيل سونغ مؤسس الدولة.

تولى كيم جونغ أون مقاليد الحكم بعد وفاة والده كيم جونغ أيل الذي مات متأثرا بنوبة قلبية في ديسمبر 2011.

وواصلت كوريا الشمالية تحت حكم كيم جونغ أون سياستها التي تتلخص في تعزيز قوتها العسكرية داخليا وارسال اشارات متناقضة الى العالم الخارجي حول برنامجها النووي.

الإعلام
كافة أجهزة المذياع والتلفزيون المستخدمة في كوريا الشمالية مثبتة لاستلام بث المحطات الحكومية التي لا تبث إلا الدعاية للحكومة.

ولا تنشر وسائل الاعلام الكورية الشمالية - وكلها خاضعة لسيطرة الدولة المباشرة - الا تقارير تمتدح الزعيم الأعلى.

ولا يتطرق الاعلام الكوري الشمالي الى المجاعات والصعوبات الاقتصادية التي تصيب البلاد بين الفينة والأخرى. يذكر ان كوريا الشمالية تعد من اصعب بلاد العالم للتغطية من جانب الإعلام الأجنبي.

تسلسل زمني
محطات مهمة في تاريخ كوريا الشمالية
1945 - انتهاء الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية عقب استسلام اليابان عند نهاية الحرب العالمية الثانية.
1948 - تقسيم شبه الجزيرة الكورية الى جزء شمالي يدعمه الاتحاد السوفيتي وجنوبي يسانده الأمريكيون.
من 1950 الى 1953 - الحرب الكورية بين الشمال والجنوب.
1994 - وفاة الزعيم المؤسس كيم إيل سونغ ويخلفه ابنه كيم جونغ إيل.

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