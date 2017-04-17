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عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل الأحداث الدامية التي وقعت بالمعصرة واستخدم فيها الأسلحة النارية منذ قليل.. والإسعاف تهرع لنقل المصابين

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عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل الأحداث الدامية التي وقعت بالمعصرة واستخدم فيها الأسلحة النارية منذ قليل.. والإسعاف تهرع لنقل المصابين عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل الأحداث الدامية التي وقعت بالمعصرة واستخدم فيها الأسلحة النارية منذ قليل.. والإسعاف تهرع لنقل المصابين

شهدت المعصرة منذ قليل، اشتباكات دامية بين مواطنين، اُستخدمت فيها الأسلحة النارية، الأمر الذي دفع قسم شرطة المعصرة، بالدفع بعدد كبير من قوات الأمن، لاحتواء الأمر، الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، لتكشف لاحقاً التحقيقات، السبب الصادم، الذي وقع بسبب الواقعة.

هذا وقد ألقى ضباط قسم شرطة المعصرة، القبض على أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بعد اختلاف الطرفين على شراء “الفول” من المطعم، بعد تلقيه بلاغاً، بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع ترعة الخشاب عرب سلام ـ

هذا وتم إلقاء القبض على “سيد ص” 23 سنة عامل (مصاب بطلق ناري بالبطن فتحة دخول) وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش عيار 12 مم “، وتم نقله لمستشفى حلوان العام، وحسن م 49 سنة، موظف وبحوزته سلاح ابيض ( مطواة)، “خالد ح” 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة ( مصاب بجرح قطعي بالرأس ) ” نجل الثاني “.

وتم القبض أيضاً على كل من “مرسي ا” 34 سنة صاحب مطعم، وبحوزته سلاح نارى “بندقية آلية عيار 7.63×39 تحمل أرقام 2700206 , خزينة بها عدد 18 طلقة من ذات العيار” (غير مبلغ بسرقتها)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثالث والرابع بسبب شراء كمية من الفول استعان خلالها الثاني بباقي الطرف الأول لمناصرته تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض.

 

المصدر : فايف

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