رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يشهد عرضًا لفرقة الفنون الشعبية

البحر الأحمر- أحمد عوض:

شهد، اليوم الاثنين، اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، عرضًا فنيًّا لفرقة الفنون الشعبية، وذلك على الشاطئ العام بالمدينة

وأعد قصر ثقافة القصير عرضًا فنيًّا، وذلك على هامش احتفالات مدينة القصير بيوم شم النسيم .

من جانبه، أعرب اللواء الشاهد عن سعادته بكل ما يقدم من عروض فنية في جميع الاحتفالات.

كما تفقّد الشاهد، معرضًا فنيًا بمكتبة الطفل، والذي ضم لوحات فنية ومشغولات يدوية، وأشاد اللواء الشاهد بتلك الأعمال الفنية وبالمعرض، وأكد أن المدينة بها مواهب متعددة.