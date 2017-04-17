مصرع 3 أطفال غرقًا في نهر النيل خلال احتفالات شم النسيم بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا في نهر النيل، واختفت طفلة رابعة بمركزي إسنا وأرمنت جنوبي الأقصر، اليوم الاثنين، أثناء احتفالات شم النسيم.

وتلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر إخطارًا من الرائد محمد سعيد، مدير شرطة المسطحات المائية بمركز إسنا، يفيد بغرق الطفلة "آية.ع" 15 عامًا، واختفاء أخرى أثناء احتفالهما بشم النسيم بنهر النيل أمام قرية كيمان المطاعنة .

كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا آخر بمصرع الطفل "عبد الرحمن.أ." بقرية أرمنت الوابورات، والطفلة "نور.م.ح"، 15 عامًا بقرية الرزيقات، غرقًا في نهر النيل.

وانتقل اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إلى مركز إسنا، لمعاينة موقع الحادث الأول، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث الثلاث، وجرى نقلهم إلى مشرحتي مستشفيي إسنا وأرمنت المركزي.

وحُررت المحاضر اللازمة، وجارٍ إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.