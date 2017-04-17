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"مميش" يعلن عبور 50 سفينة.. ويتفقد قوات تأمين القناة

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"مميش" يعلن عبور 50 سفينة.. ويتفقد قوات تأمين القناة "مميش" يعلن عبور 50 سفينة.. ويتفقد قوات تأمين القناة

مصراوي Masrawy

الفريق مهاب مميش

الإسماعيلية (أ. ش. أ):

تفقد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم الاثنين، بتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي ومختلف مواقع الهيئة ومنشآتها الحيوية وشركاتها التابعة.

وقال مميش، في بيان له اليوم : "إن 50 سفينة عبرت اليوم المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولة بلغت ثلاثة ملايين و100 ألف طن، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات العبور التي تشهدها القناة حاليًا تعكس التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية، وأنها نتيجة لأعمال التطوير المستمرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وتحسين الخدمات الملاحية والسياسات التسويقية والمرنة التي تتبعها الهيئة لجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية".

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