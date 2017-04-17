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بالصور.. اصطدام لودر وشاحنة أعلى الكوبري العلوي بنيل سوهاج

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بالصور.. اصطدام لودر وشاحنة أعلى الكوبري العلوي بنيل سوهاج اصطدام لودر وشاحنة أعلى الكوبري

سوهاج - عمار عبد الواحد:

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالزلط وباك لودر، اليوم، أعلى الكوبري العلوي على النيل بمدينة سوهاج، دون خسائر أو إصابات بشرية، ما تسبب في وقف حركة المرور أعلى الكوبري.

وتبين وقوع الحادث بين باك لودر بدون لوحات مرورية، وسيارة نقل رقم7142 د.أ محملة بالزلط.

انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، تمهيداً لتفريغ السيارة النقل من الزلط، حتى تتمكن الأوناش من سحبها بعيدا عن الكوبرى لتحقيق السيولة المرورية.

اصطدام لودر وشاحنة أعلى الكوبري (2)

اصطدام لودر وشاحنة أعلى الكوبري (3)

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