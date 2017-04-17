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بالصور.. محافظ بورسعيد يطالب مؤجري "الشماسي" بعدم المغالاة في الأسعار

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (1)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (1)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (2)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (2)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (3)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (3)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (4)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (4)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (5)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (5)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (6)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (6)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (7)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (7)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (8)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (8)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (9)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (9)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (10)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (10)

محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (11)محافظ بورسعيد يطالب مؤجري الشماسي (11)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أصحاب الكافتيريات ومؤجري الشماسي على الشاطئ بعدم المغالاة في الأسعار، للمحتفلين بشم النسيم.

والتقى "الغضبان" بالمواطنين، خلال جولته علي الشاطئ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لرواده من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة عيبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال غزالي، مساعد مدير الأمن، واللواء محمد درويش، مدير إدارة المرور .

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