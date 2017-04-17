بالصور.. بالفسيخ والرنجة.. المئات يحتفلون بشم النسيم في حديقتي الحيوان والنزهة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:



توافد المئات من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، اليوم الاثنين، على الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بعيد شم النسيم

ورغم استمرار توافد المواطنين، إلا أن نسبة الإقبال بحديقة الحيوان وحديقة النزهة كانت متوسطة مقارنةً بالعام الماضي، فيما لايزال الإقبال على الشواطئ ضعيفًا، والذي أرجعه البعض لانشغال بعض الأسر بامتحانات أبنائهم، وتخوف آخرين من التقلبات الجوية السيئة التي شهدتها مصر قبل أيام.



وتصدر مشهد الاحتفال، التفاف عشرات الأسر حول وجبات الفسيخ والرنجة التي أحضروها معهم للمتنزهات، وانشغل الأطفال بمتابعة العروض والمسابقات الترفيهية التي نظمتها حديقة حيوان الإسكندرية.



من جانبها قالت الدكتورة إيمان مخيمر، مدير حديقة حيوان الإسكندرية: "إن الإقبال جيد حتى منتصف يوم شم النسيم، وأنه كان من المتوقع توافد أعداد أكثر من ذلك، إلا أنه لا يمكن اعتبار نسبة الإقبال قليلة نظرًا لاستمرار توافد المئات من المواطنين".



وأضافت في تصريح لـ "مصراوي"، أن نقص بعض الحيوانات بالحديقة لم يمنع المواطنين من زيارتها، لافتة إلى أن النواقص الحالية في حيوانات الفيل والزرافة، من المنتظر تعويضها بعد انتهاء عمليات التجديد والتطوير التي تجرى حاليًا بالحديقة.



وأشارت إلى وجود خطة تطوير للحديقة، تنفذ لأول مرة منذ إنشائها عام 1952، رصد لها اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، 5 ملايين جنيه، بهدف تطوير13 موقعًا تتمثل في "صالة السباع، متحف الحيوانات، ومباني العصافير والنسور، بيت الزواحف ومبيت الحيوانات، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري والسور الخارجي للحديقة وشبكة الصرف الصحي، ومسارات الكهرباء وشبكة المياه ودورات المياه".