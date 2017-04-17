بالصور.. المواطنون يخرجون للحدائق ويستقلون العبارات النهرية بأسيوط

أسيوط -أسامة صديق:

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بمختلف مدنها ومراكزها وقراها بيوم شم النسيم، وانطلق آلاف المواطنين من مختلف الأعمار إلى الحدائق العامة والمتنزهات، التي فتحت أبوابها لاستقبالهم، فضلا عن الكافتيريات المنتشرة بطول ضفتي نهر النيل وشاطئ الترعة الإبراهيمية بأسيوط.

وشارك المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، جماهير أسيوط فرحتهم، وزار حديقة الفردوس باعتبارها من أهم المتنزهات بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الزائرين. كما هنأ المواطنين بهذه المناسبة الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة مسؤولي المحافظة لهم في فرحتهم باستقبال عيد الربيع.

وأوضح السكرتير العام، خلال الجولة، أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان، يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال شم النسيم.

كما تفقد السكرتير العام، الرحلات التي ينظمها مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة من مرسى العبارات النهرية بالحديقة بأسعار رمزية، واطمأن على توافر احتياطات السلامة والأمان، وشارك المواطنين في رحلة نيلية على متن إحدى العبارات.

وأكد على توافر وسائل النجاة وتطبيق كافة اشتراطات الحماية المدنية، والالتزام الكامل بالحمولات المقررة، وعدم السماح نهائيا بأي زيادة في أعداد الركاب.