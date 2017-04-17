بالصور- شبان ينظمون مسابقة سباحة في نيل القناطر احتفالًا بشم النسيم

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- محمد حسام الدين:

بين صعوبة السفر وازدحام المدينة، أوجد بعض الشباب منفسًا لن يكلفهم نقودًا، مُطلقين "أوليمبياد القناطر"، حيث تسابقوا تباعًا على القفز من أعلى ممشى إحدى بوابات القناطر الخيرية، احتفالًا بأعياد "شم النسيم".

ورصدت عدسة "مصراوي"، قفز الشباب واحدًا تلو الآخر، من أعلى إحدى بوابات القناطر الخيرية إلى النيل، والسباحة حتى الضفة، والعودة مرةً أخرى إلى الممشى ومعاودة القفز.

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المواطنون وعائلاتهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.